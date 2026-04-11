В апреле мобильная поликлиника отправится в восточные территории Красноярского края

С 13 по 24 апреля бригада мобильной поликлиники посетит населенные пункты Енисейского, Казачинско-Пировского и Манско-Уярского округов. Медицинский десант составят кардиолог, невролог, эндокринолог, сосудистый хирург, аллерголог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. График работы мобильной поликлиники сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края: с 13 по 17 апреля — на базе Лесосибирской межрайонной больницы; с 20 по 22 апреля — на базе Енисейской районной больницы; с 20 по 24 апреля — в селе Казачинском. Мобильный флюорограф будет работать в Манско-Уярском округе в посёлках Роща (13 апреля), Балай (14 апреля) и Громадский (17 апреля), а также в селах Толстихино (15 апреля) и Восточное (16 апреля). В Казачинско-Пировском округе флюорограф посетит деревню Вороковка (20 апреля), а также села Рождественское (21 апреля), Мокрушинское (22 апреля), Отношка (23 апреля) и Дудовка (24 апреля). Передвижной маммограф будет доступен жителям села Шалинское в Манско-Уярском округе с 14 по 17 апреля. В Казачинско-Пировском округе установка будет работать в деревне Вороковка (20 апреля, а также селах Момотово (21 апреля), Мокрушинское (22 апреля), Отношка (23 апреля), Дудовка (24 апреля). Добавим, мобильная поликлиника функционирует в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».