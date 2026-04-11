В Якутии переоборудовали Булунскую центральную районную больницу

Два цифровых аппарата УЗИ и рентген-оборудование поступили в распоряжение Булунской центральной районной больницы в Якутии, сообщила главврач лечебного учреждения Алла Андреева. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Среди преимуществ нового оборудования — высокое качество изображения и цифровые возможности, позволяющие изучать снимки в любой точке республики. Это помогает врачам больницы проводить телемедицинские консультации со специалистами ведущих медицинских учреждений Москвы. Рентген-аппараты обнаруживают переломы, злокачественные новообразования, болезни легких, туберкулез, артрозы и структурные изменения позвоночника.
Еще лечебное учреждение оснастили цифровым УЗИ-аппаратом, рефрактометром, офтальмологическим оборудованием. Использовать эти приборы будут врачи-педиатры.
«Новое оборудование позволяет значительно улучшить качество диагностики и повысить эффективность лечения пациентов», — отметила Алла Андреева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.