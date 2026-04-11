Меняйло сообщил о задержании подозреваемых во взрыве во Владикавказе

В Северной Осетии задержали подозреваемых во взрыве в центре Владикавказа. Следователи также изъяли компоненты для изготовления пиротехники.

Источник: РБК

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия, об этом он написал в личном Telegram-канале.

«В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники», — заявил Меняйло. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Глава региона подчеркнул, что это трагедия, которая унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших. «Такие случаи не должны повторяться. Все виновные понесут заслуженное строгое наказание», — резюмировал глава Северной Осетии.

В центре Владикавказа на Партизанской улице произошел взрыв на складе пиротехники. В результате случившегося пострадали не менее 14 человек, из-под завалов также извлекли тела двух погибших.

Согласно информации МЧС, после взрыва на двухэтажном складе вспыхнул пожар. В ведомстве уточнили, что площадь горения составила 750 кв. м, а площадь обрушения конструкций — 800 кв. м.

Как писало «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, в качестве одной из версий рассматривается нарушение правил использования открытого огня.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

