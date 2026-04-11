В Перми открылся всероссийский фестиваль «Научная Вселенная Первых».

ПЕРМЬ, 11 апр — РИА Новости. Всероссийский фестиваль «Научная Вселенная Первых» открылся в Перми, ребята из 62 регионов России презентуют на мероприятии более 250 авторских разработок.
Как передает корреспондент РИА Новости, церемония открытия фестиваля «Научная Вселенная Первых» состоялась в субботу в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо». На стендах свои разработки показывают школьники и студенты из 62 регионов РФ, проявившие себя в сфере науки и технологий: победители и призёры Всероссийского конкурса научного творчества «Будущее Первых», активные участники научных клубов и проекта «Волонтёры науки». Также в рамках мероприятия лидерами технологического рынка проводятся научно-популярные лекции.
Как сообщили агентству организаторы фестиваля, проект направлен на вовлечение детей и молодежи в сферу исследований и разработок для развития российской науки. Его участниками стали более двух тысяч человек.
Мероприятие продолжится 12 и 13 апреля Всероссийским конкурсом детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта» и другими событиями. Кроме того, школьники посетят технологичные предприятия региона и передовые научные лаборатории, где познакомятся с достижениями пермских учёных.