Средний минчанин ест за год 255 яиц, 308 кг молочки, а мяса и овощей по 86 кг

В 2025 году один житель Минска потребил 86 кило мяса и мясных продуктов, 86 килограммов овощей и бахчевых, 79 кг фруктов и ягод. Что касается молока и молочных продуктов, то здесь среднее потребление составляет 308 кг. Яиц средний житель Минска съедает 255 штук ежегодно. Соответствующие данные, как пишут «Минск-Новости», привели в Главстате.
Помимо этого, среднегодовое потребление рыбы составляет 13 кг, сахара — 23, а картошки — 43 килограмма. Хлеба средний житель белорусской столицы съедает 63 килограмма в год, показатель потребления кондитерских изделий — 23 кило.
Растительное мало, маргарин и прочие жиры — 9 килограммов в год.
Как добавили статистики, часть продуктов питания минчане в 2025 году производили сами в личных подсобных хозяйствах либо получали в подарок.
Доля таких продуктов в общем объеме потребления составила: картофель — 25,9%, овощи и бахчевые — 23,1%, фрукты и ягоды — 12,7%, яйца — 5,3%, рыба — 4,7%, мясо — 1,9%, молоко — 0,7%.
