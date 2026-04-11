Как отличить боль в спине от почечной боли, рассказала медик Парецкая

Почечная боль обычно ощущается глубоко под ребрами. Чаще она бывает постоянной и не зависит от движений. При воспалении это тупая и ноющая боль, при движении камня — резкая, схваткообразная, сильная до невыносимости. Отдавать она может в бок, низ живота, пах или внутреннюю поверхность бедра.