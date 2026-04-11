Как отличить боль в спине от почечной боли, рассказала медик Парецкая

Дискомфорт в области поясницы может свидетельствовать как о том, что человек потянул мышцы спины, так и о проблемах с почками.
«Ставить диагноз самостоятельно — плохая идея. Но понимать ключевые отличия полезно, чтобы принять правильное решение», — считает медик и блогер Елена Парецкая.
Почечная боль обычно ощущается глубоко под ребрами. Чаще она бывает постоянной и не зависит от движений. При воспалении это тупая и ноющая боль, при движении камня — резкая, схваткообразная, сильная до невыносимости. Отдавать она может в бок, низ живота, пах или внутреннюю поверхность бедра.
В числе сопутствующих симптомов — температура, озноб, слабость, тошнота, а возможно и рвота, а также отеки — по утрам на лице, а к вечеру на ногах. Насторожить должно, если моча стала мутной, ярко-желтой или красноватой с резким запахом, а сам процесс — болезненный или учащенный.
«Что касается боли в спине, связанной с мышцами, связками или позвоночником, то она, как правило, локализуется по центру поясницы, вокруг позвоночного столба», — поясняет доктор.
Она связана с движением и усиливается при наклонах, поворотах, поднятии тяжестей, долгом сидении. В покое или удобной позе лежа — ослабевает. Часто отдает в ягодицу и по задней поверхности ноги. Также может появиться скованности в пояснице, онемение, покалывание или «мурашки».
