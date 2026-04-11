Журналист Аликакос, оправданный в суде за правду о Благодатном огне, продолжает работу

В 25-минутном интервью, которое дает архиепископ Исидор, он признается не только в манипуляциях с лампадами, которые полностью подчиняются законам физики. Он рассказывает, кто открыл ему «тайну» Благодатного огня и было ли это для него неожиданностью (спойлер — нет), а также делится своими размышлениями о передаче благодатного огня другим патриархам, ведь, как известно, после схождения огонь отправляют в разные страны. Например, в 2026 году в Москву Благодатный огонь будет доставлен на самолете «Роскосмоса» «Валентина Терешкова» в субботу, 11 апреля.