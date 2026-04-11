Более 180 приусадебных участков освободились от воды в Нижегородской области

За минувшие сутки в Нижегородской области от паводковых вод освободились 182 приусадебных участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Кроме того, вода покинула четыре отрезка автомобильных дорог в нескольких муниципальных образованиях.
Речь идет об участках трасс в Починковском округе рядом с селом Мадаево, в Воскресенском округе на дороге Воскресенское — Большая Юронга неподалеку от деревни Б. Поле, в Семеновском округе около деревни Пустынь и в Городецком округе в районе реки Узола.
При этом за те же сутки вода пришла на новые территории. Спасатели зафиксировали подтопление приусадебных участков в СНТ «Колос» села Кантаурово на Бору, в поселке Анненковский Карьер Вадского округа по улице Зеленой, а также домов и участков в деревне Большие Отары Воскресенского района.
В общей сложности под контролем ведомства остается паводковая ситуация в 27 муниципальных образованиях региона. По последним данным, затопленными числятся 63 жилых дома и 1134 приусадебных участка. Помимо этого, вода продолжает стоять на 14 низководных мостах и 19 участках автомобильных дорог.
В МЧС подчеркивают, что погибших и пострадавших в результате паводка нет. В эвакуация жителей в настоящее время нет надобности. Сбор информации о паводковой обстановке ведется круглосуточно, оперативные группы муниципалитетов ежедневно контролируют ситуацию.