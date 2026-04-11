В Керчи отмечают День освобождения города от фашистов

С раннего утра жители и гости Керчи направились к мемориалам и братским могилам, чтобы возложить цветы в знак уважения к подвигу защитников Родины, написал в своем Telegram-канале мэр города Олег Каторгин.
«Подвиг освободителей — это немеркнущий пример мужества для всех поколений. Мы свято чтим память о тех, кто, не жалея сил, ценой собственной жизни ковал Великую Победу. Их героизм живет в наших сердцах, вдохновляя нас созидать и трудиться во благо нашей великой страны», — отметил Каторгин.
Церемонии возложения и минуты молчания состоялись во всех значимых местах боевой славы: в сквере Славы у Вечного огня, на Воинском кладбище, в Аджимушкае и Героевском, а также в микрорайонах Капканы, Опасное и на Маяке.
Также состоялось открытие Вахты Памяти, поднятие Копии Знамени Победы и проведение акции «Дорогами Освободителей» на горе Митридат.
897 дней Керчь была прифронтовым городом, находилась в зоне активных боевых действий, страдала под игом гитлеровской оккупации.11 апреля 1944 года Керчь освободилась от немецко-фашистских захватчиков.