В Керчи отмечают День освобождения города от фашистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Керчь отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаковой даты в городе проходят памятные мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

С раннего утра жители и гости Керчи направились к мемориалам и братским могилам, чтобы возложить цветы в знак уважения к подвигу защитников Родины, написал в своем Telegram-канале мэр города Олег Каторгин.

«Подвиг освободителей — это немеркнущий пример мужества для всех поколений. Мы свято чтим память о тех, кто, не жалея сил, ценой собственной жизни ковал Великую Победу. Их героизм живет в наших сердцах, вдохновляя нас созидать и трудиться во благо нашей великой страны», — отметил Каторгин.

Церемонии возложения и минуты молчания состоялись во всех значимых местах боевой славы: в сквере Славы у Вечного огня, на Воинском кладбище, в Аджимушкае и Героевском, а также в микрорайонах Капканы, Опасное и на Маяке.

Также состоялось открытие Вахты Памяти, поднятие Копии Знамени Победы и проведение акции «Дорогами Освободителей» на горе Митридат.

897 дней Керчь была прифронтовым городом, находилась в зоне активных боевых действий, страдала под игом гитлеровской оккупации.11 апреля 1944 года Керчь освободилась от немецко-фашистских захватчиков.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
