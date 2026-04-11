В ночь на Пасху — мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

МИНСК, 11 апр — Sputnik. В Пасхальное воскресенье, 12 апреля, погоду в Беларуси будет определять область пониженного давления и холодная неустойчивая воздушная масса, сообщает Белгидромет на своем сайте.

Источник: Sputnik.by

В православный праздник погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами, а днем на большей части страны пройдут кратковременные осадки — дождь, ночью — с мокрым снегом. Температура в ночь на воскресенье опустится до −3…+3°С, днем в Пасху воздух прогреется до +6…+12°С.

В начале новой рабочей недели погоду начнет формировать область повышенного давления. Лишь утром и днем 13 апреля на юго-востоке страны еще скажется влияние неустойчивой воздушной массы. В понедельник будет облачно с прояснениями. В основном без осадков, только на юго-востоке возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный, днем местами по юго-западу порывистый. Ночью температура составит −4…+3°С, днем поднимется до +10…+15°С.

Во вторник, 14 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура ночью — от −1 до +4°С, днем воздух прогреется до +12…+18°С.