В ночь на Пасху — мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В начале новой рабочей недели погоду начнет формировать область повышенного давления. Лишь утром и днем 13 апреля на юго-востоке страны еще скажется влияние неустойчивой воздушной массы. В понедельник будет облачно с прояснениями. В основном без осадков, только на юго-востоке возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный, днем местами по юго-западу порывистый. Ночью температура составит −4…+3°С, днем поднимется до +10…+15°С.