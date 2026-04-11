На Дону обсудили меры противодействия экономическим преступлениям

Об этом рассказали в ростовском следкоме.

В начале апреля на юридическом факультете Южного федерального университета прошла всероссийская конференция, посвящённая вопросам экономической безопасности, налоговых споров и цифровизации.

В мероприятии приняли участие представители Следственного комитета, УФНС России по Ростовской области, бизнес‑сообщества и научного сообщества.

Ключевые доклады: выступление руководителя УФНС России по Ростовской области о переходе налоговой службы к конфликтной модели общения с налогоплательщиками доклад представителя Следственного комитета о методологии расследования налоговых преступлений с соблюдением правовых норм.

Участники подчеркнули необходимость тесного взаимодействия следователей, налоговиков и экспертов для выявления нарушений на чёткой правовой основе.

В рамках конференции также обсудили: вопросы, связанные с цифровыми валютами; актуальные налоговые реформы; современную судебную практику.

Мероприятие прошло в гибридном формате: очно присутствовали ростовские участники, а представители Москвы, Санкт‑Петербурга, Саратова, Краснодара и других городов подключились онлайн.

По информации Следственного комитета, итоги конференции будут использованы в практической работе следователей и в процессе обучения новых кадров.