71-летнему жителю Красноярского края грозит до 8 лет за хранение оружия

У 71-летнего жителя Сосновоборского округа изъяли оружие и более килограмма пороха. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В деревне Челноково оперативники уголовного розыска обнаружили у пенсионера четыре металлические банки и полимерный контейнер с порохом общим весом свыше 1 кг, два гладкоствольных ружья, затвор от винтовки Мосина и 12 патронов разного калибра.
Мужчина пояснил, что нашёл оружие и боеприпасы у себя дома после смерти отца и оставил себе — хранил всё в шкафу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Максимальное наказание по этой статье — до 8 лет лишения свободы.
Кроме того, решается вопрос о привлечении пенсионера к административной ответственности за незаконное хранение оружия (статья 20.10 КоАП РФ).
