На Обводном канале заметили истощённого детёныша тюленя с крупной рыбой

Представители «Фонда друзей балтийской нерпы» обращаются к горожанам с просьбой быть внимательными. Если кто-то заметит серого тюленя в пределах города, необходимо незамедлительно сообщить об этом в сообщество «Спасение тюленей» или позвонить на горячую линию по номеру 699−23−99. Специалисты напоминают, что не следует пытаться помочь животному самостоятельно; лучше дождаться приезда экспертов, которые знают, как правильно действовать в таких ситуациях.