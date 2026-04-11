Мельников оценил ход ремонта поликлиники и строительства приёмного отделения в Комсомольске.

Вице губернатор Хабаровского края Артём Мельников проинспектировал медицинские учреждения Комсомольска на Амуре. В рамках рабочего визита он посетил поликлинику № 5, оценил строительство модульного приёмного отделения на базе Городской больницы № 7, а также осмотрел травматологический корпус, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Модульное приёмное отделение, строящееся на базе Городской больницы № 7, станет первым в крае объектом такого типа. Оно возводится в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», входящего в президентский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование проекта превышает 300 млн рублей. Однако вице губернатор констатировал отставание от утверждённого графика: по контракту строительство должны были завершить к 25 декабря 2025 года, но работы ещё продолжаются.
По словам и.о. главного врача больницы № 7 Андрея Костенко, в новом отделении разместят диагностическую базу: лабораторию, ультразвуковое оборудование, компьютерный томограф, эндоскопическую службу, операционный блок и палату для экстренной помощи тяжелобольным. Это позволит организовать комплексную первичную диагностику.
В травматологическом корпусе уже смонтирован компьютерный томограф, завершается его доукомплектование. В ближайшее время ожидается поставка магнитно резонансного томографа. Ремонт поликлиники № 5 планируют завершить до конца 2026 года. Кроме того, вице губернатор поручил привести в порядок территорию больницы и подъездные пути.
