Мельников оценил ход ремонта поликлиники и строительства приёмного отделения в Комсомольске.

Модульное приёмное отделение, строящееся на базе Городской больницы № 7, станет первым в крае объектом такого типа. Оно возводится в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», входящего в президентский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование проекта превышает 300 млн рублей. Однако вице губернатор констатировал отставание от утверждённого графика: по контракту строительство должны были завершить к 25 декабря 2025 года, но работы ещё продолжаются.