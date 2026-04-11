Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи в храме Христа Спасителя

По традиции в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко — первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой (13−18 апреля в 2026 году). В этот период в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа.