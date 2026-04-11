Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин принял участие в Неделе космоса в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» состоялся открытый урок, познакомивший молодежь с уникальным красноярским проектом «Космическая одиссея».
В краевой столице проходящие в рамках Недели космоса мероприятия отличаются разнообразием и основательностью контента, ведь Красноярским краем накоплен огромный опыт в комической сфере. Посетителями открытого урока, состоявшегося вчера, 10 апреля, стали около 80 школьников. Для них это мероприятие было первым знакомством с миром космических профессий и встречей с теми, кто создал и ежегодно проводит проект «Космическая одиссея», кто стал его победителями, а также кто активно развивает космическое образование в Красноярском крае.
Приветствуя аудиторию по ВКС, легендарный летчик-космонавт и руководитель проекта «Космическая одиссея» Александр Лазуткин заверил: «Я буду делать всё возможное, чтобы в нашем проекте было как можно больше участников со всей страны, чтобы вы радовались своему участию в нем. Мы будем развивать программу проекта, которому уже более 20 лет, будем адаптировать ее к новым реалиям, чтобы участники получали новые знания и навыки. Шлю вам горячий привет и поздравления!».
В ходе открытого урока школьникам подробно рассказали о самом проекте, который является уникальной образовательной программой, дающей молодым людям возможность пройти испытания, максимально приближённые к реальным испытаниям подготовки космонавтов. Это изучение астрономии и устройства ракетно-космической техники, встречи с действующими космонавтами и прыжки с парашютом, тренировки на выживание в тайге, занятия на виртуальном тренажёре космического корабля «Союз» в Звёздном городке«и даже поездка на космодром Восточный с наблюдением за реальными космическими стартами. Целью проекта “Космическая одиссея” стала помощь талантливым ребятам определиться с выбором профессии, погружение в специфику ракетно-космической отрасли и пополнение кадрового резерва отечественной космонавтики. За 22 года существования проекта через него прошли сотни студентов и молодых специалистов, многие из которых сегодня работают на ведущих предприятиях Роскосмоса.
«Красноярский край — это не только центр России, сердце Сибири, это её индустриальный стержень, — отметил на встрече министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков. — Здесь работают высокотехнологичные предприятия ракетно-космической отрасли, внося огромный вклад в развитие отечественной космонавтики. Важно, что проект “Космическая одиссея” способствует профессиональной ориентации молодежи, привлечению ее к работе в ракетно-космической отрасли. Я очень рад, что у нас появился такой проект, сам бы с удовольствием в нем поучаствовал».
Ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени М. Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов подчеркнул значение России, как одной из немногих стран, обладающих суверенитетом в области освоения космического пространства: «У нас создана фундаментальная прикладная наука, которая занимается разработкой космических технологий, отлажено производство ракетоносителей, доставляющих на орбиту космические аппараты, созданы и промышленные наукоемкие компании. Так, в Железногорске есть предприятие, которое произвело ⅔ отечественных спутников. У нас есть собственные космодромы, развивается индустрия космических услуг. Наша общая задача — сделать так, чтобы этот космический суверенитет не только сохранялся, но и развивался, выходя, так сказать, на новые орбиты. В этом смысле “Космическая одиссея” — уникальная стратегическая возможность для профессионального самоопределения молодежи».
Перед началом открытого урока красноярские школьники посетили выставку, организованную ведущими предприятиями космической отрасли Красноярского края. Свои экспозиции представили АО «ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва», АО «Красмаш», НПП «Радиосвязь», АО «АВАКС Геосервис» и другие компании. Посетители увидели образцы спутников, модели ракет, макеты космических аппаратов и действующее радиоэлектронное оборудование. На интерактивных площадках школьники могли не только увидеть экспонаты, но и задать вопросы представителям предприятий. Инженеры и молодые специалисты рассказали о своей работе, о том, какие навыки нужны для трудоустройства в отрасль, и как сами попали в космическую индустрию. Для многих школьников живое общение с профессионалами стало, пожалуй, самым ярким моментом встречи.
По итогу открытого урока заместитель председателя Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России Андрей Сергеевич Шаров резюмировал: «Ребята, участвующие в проекте “Космическая одиссея” — это самые интересные, талантливые представители молодого поколения. Наша задача таких ребят всемерно поддерживать, одобрять их цели, продвигать их, в том числе и в карьерных устремлениях. С запуском проекта “Космическая одиссея юниор” в прошлом году наш Союз машиностроителей уделяет большое внимание его участникам, потому что молодежь, узнавая о новых технологиях, открывая для себя новые направления развития, делает шаг в свое будущее!
Проводимая в стране первая Неделя космоса отныне станет ежегодным всероссийским событием под эгидой проекта «Десятилетие науки и технологий в России на 2022−2031 годы».
