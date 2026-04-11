Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин принял участие в Неделе космоса в Красноярске

В ходе открытого урока школьникам подробно рассказали о самом проекте, который является уникальной образовательной программой, дающей молодым людям возможность пройти испытания, максимально приближённые к реальным испытаниям подготовки космонавтов. Это изучение астрономии и устройства ракетно-космической техники, встречи с действующими космонавтами и прыжки с парашютом, тренировки на выживание в тайге, занятия на виртуальном тренажёре космического корабля «Союз» в Звёздном городке«и даже поездка на космодром Восточный с наблюдением за реальными космическими стартами. Целью проекта “Космическая одиссея” стала помощь талантливым ребятам определиться с выбором профессии, погружение в специфику ракетно-космической отрасли и пополнение кадрового резерва отечественной космонавтики. За 22 года существования проекта через него прошли сотни студентов и молодых специалистов, многие из которых сегодня работают на ведущих предприятиях Роскосмоса.