Благодатный огонь в Перми встретят 12 апреля

Священнослужители рассказали, что 10 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе совершили Вечерню с чином выноса Плащаницы и Утреня с чином её погребения. А 11 апреля здесь будет совершаться крестный ход: Плащаницу обнесут вокруг храма, а потом вновь возложат её перед Царскими вратами. Этот обряд символизирует положение Господа Иисуса Христа во гроб.