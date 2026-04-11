Благодатный огонь в Перми встретят 12 апреля

Священнослужители Пермской Епархии рассказали, что Благодатный огонь прибудет в Пермь 12 апреля, передаёт «КП-Пермь».
«Официальная встреча Благодатного огня состоится 12 апреля в 17.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе во время богослужения. Великую вечерню совершит Глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский», — рассказали изданию в пресс-службе Пермской епархии.
Священнослужители рассказали, что 10 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе совершили Вечерню с чином выноса Плащаницы и Утреня с чином её погребения. А 11 апреля здесь будет совершаться крестный ход: Плащаницу обнесут вокруг храма, а потом вновь возложат её перед Царскими вратами. Этот обряд символизирует положение Господа Иисуса Христа во гроб.
Главное пасхальное богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь на 12 апреля. Оно начнётся в полночь.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что схождение Благодатного огня в Иерусалиме происходит ежегодно накануне православной Пасхи. Прямую трансляцию из Иерусалима 11 апреля покажет Первый канал. Начало эфира запланировано на 15:00 (по пермскому времени).Делегация Фонда Андрея Первозванного вечером 11 апреля специальным рейсом доставит святыню в Москву. Из аэропорта Внуково частицы Благодатного огня развезут по епархиям.