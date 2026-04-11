Умер актер фильма «Бег» и сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов

Источник: РБК

Актер Алексей Наумов, известный по ролям в советском сериале «Следствие ведут знатоки» и фильме «Бег», умер на 66-м году жизни. Об этом сообщила актриса Наталья Белохвостикова, вдова Владимира Наумова, отца Алексея Наумова.

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Алексей Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве актер снимался в кино, в том числе в фильме «Бег» (1970), где сыграл Петьку Щеглова, и в детективном сериале «Следствие ведут знатоки» (1972), где исполнил роль Сережи.

Впоследствии Наумов окончил Ленинградскую академию художеств.

