Умер актер фильма «Бег» и сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов

Алексей Наумов родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве актер снимался в кино, в том числе в фильме «Бег» (1970), где сыграл Петьку Щеглова, и в детективном сериале «Следствие ведут знатоки» (1972), где исполнил роль Сережи.