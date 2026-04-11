138 тонн гуманитарного груза собрали ростовчане для отправки в Дагестан

В Ростове собрали 138 тонн гуманитарной помощи для отправки в Дагестан. Груз сформировали из того, что неравнодушные жители приносили в районные администрации. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
К сбору также подключились школы, предприниматели, национальные объединения, чиновники, депутаты и Общественная палата.
Всю помощь волонтеры быстро рассортировали и упаковали. В ближайшее время груз доставят в Дагестан.
Глава города поблагодарил добровольцев за работу и жителей за отзывчивость.
