Волгоградцы сообщают о «воскрешении» личных аккаунтов в Telegram

Сегодня, 11 апреля, некоторые жители Волгоградской области с удивлением зафиксировали возобновление работы личных аккаунтов в Telegram.
— Аккаунт был мертв уже недели две, — рассказал один из подписчиков информагентства. — А сегодня глазам не поверил — он «ожил»! Причем никакого VPN у меня нет.
Правда, собеседник предполагает, что восстановление работы мессенджера может быть временным.
Напомним, в России последнее время активно блокируют Telegram. Однако накануне пользователи стали сообщать, что стали работать без сервисов VPN и запрещенные в России мессенджеры.