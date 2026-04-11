В Астрахани отремонтируют около 9,5 км дорог

Около 9,5 км автодорог на территории Астрахани приведут в нормативное состояние, сообщили в администрации города. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас специалисты ремонтируют центральные магистрали города. На улице Боевой они, например, фрезеруют старое дорожное покрытие. Его уже демонтировали на участке от площади Свободы до улицы Ахшарумова. Аналогичные работы выполняют на Коммунистической. Также мастера приступили к укладке нового покрытия проезжей части по улице Адмиралтейской. Такие работы проводят на участке от Красной Набережной до Набережной 1 Мая. На других отрезках улицы меняют старый асфальт.
«Ремонт объектов дорожной сети предполагает не только замену асфальтобетонного покрытия, но и обновление сопутствующей инфраструктуры: обустройство тротуарных зон, замену бордюрного камня, установку новых леерных ограждений и обновление дорожных знаков», — уточнили в городской администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.