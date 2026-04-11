Под Петербургом откроют мемориал узникам нацистских лагерей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Открытие нового мемориального комплекса, посвящённого узникам нацистских лагерей, планируется к концу 2026 года под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в Фонде Александра Печерского.

Источник: РИА Новости

Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Рассказывая о работе по увековечиванию памяти узников концлагерей, председатель правления Фонда Илья Васильев подтвердил, что такая работа продолжается. При этом теперь, по его словам, она носит не разовый, а системный характер.

«В 2026 году мы видим сразу несколько направлений, открываются и обсуждаются новые мемориальные объекты, например, в Крыму состоялось открытие мемориала узникам нацистского концлагеря “Красный”. Реализуются и более крупные проекты: под Санкт-Петербургом ведётся строительство нового мемориального комплекса, посвящённого узникам нацистских лагерей, открытие которого планируется к концу 2026 года», — сказал он.

«Параллельно развиваются и новые формы работы с памятью. В Европе, например, в мемориале концлагеря Нойенгамме создаются специальные пространства памяти, где родственники узников сами участвуют в формировании мемориальной среды — через личные истории, визуальные проекты, документы», — поделился Васильев.

Он добавил, что это, на его взгляд, очень показательно, и происходит постепенный отход от формального увековечивания к более содержательному, когда за каждым мемориалом стоит конкретная история, имя, судьба.

«Но при этом важно понимать: несмотря на эти процессы, в целом работа далека от завершения, мы только начинаем в полном объёме осмысливать масштаб лагерного сопротивления и роль советских узников, поэтому создание новых мемориальных объектов — не финальная точка, а часть более широкого процесса возвращения исторической правды», — заключил он.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше