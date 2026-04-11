Под Петербургом откроют мемориал узникам нацистских лагерей

Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
Рассказывая о работе по увековечиванию памяти узников концлагерей, председатель правления Фонда Илья Васильев подтвердил, что такая работа продолжается. При этом теперь, по его словам, она носит не разовый, а системный характер.
«В 2026 году мы видим сразу несколько направлений, открываются и обсуждаются новые мемориальные объекты, например, в Крыму состоялось открытие мемориала узникам нацистского концлагеря “Красный”. Реализуются и более крупные проекты: под Санкт-Петербургом ведётся строительство нового мемориального комплекса, посвящённого узникам нацистских лагерей, открытие которого планируется к концу 2026 года», — сказал он.
«Параллельно развиваются и новые формы работы с памятью. В Европе, например, в мемориале концлагеря Нойенгамме создаются специальные пространства памяти, где родственники узников сами участвуют в формировании мемориальной среды — через личные истории, визуальные проекты, документы», — поделился Васильев.
Он добавил, что это, на его взгляд, очень показательно, и происходит постепенный отход от формального увековечивания к более содержательному, когда за каждым мемориалом стоит конкретная история, имя, судьба.
«Но при этом важно понимать: несмотря на эти процессы, в целом работа далека от завершения, мы только начинаем в полном объёме осмысливать масштаб лагерного сопротивления и роль советских узников, поэтому создание новых мемориальных объектов — не финальная точка, а часть более широкого процесса возвращения исторической правды», — заключил он.