На Обходе Красноярска изменят схему движения с 12 апреля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье, 12 апреля, в 12:00 на Обходе Красноярска в районе путепровода через проспект Котельникова будет изменена схема движения транспорта. Ограничения связаны с продолжающейся реконструкцией транспортной развязки, которая реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в дорожных службах, изменения необходимы для строительства подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы. На время работ основной участок трассы перекроют, движение организуют по временной объездной дороге с одной полосой в каждую сторону.
Подготовка объезда уже завершена: уложен асфальт, в ближайшие дни подрядчик установит ограждения, нанесет разметку и разместит дорожные знаки.
Водителей предупреждают о возможных заторах, особенно в часы пик. Ограничения планируется сохранить примерно на три месяца. Автомобилистов просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.
Всего в рамках реконструкции предусмотрено около 21 этапа изменения схем движения. О каждом из них обещают сообщать заблаговременно. Полностью завершить работы и сдать объект планируется в 2027 году.