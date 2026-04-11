В ФСБ рассекретили документы об убийстве узников концлагеря во время ВОВ

«В сентябре 1943 года в концлагерь “Травники” на автомашинах прибыло много немецких эсэсовских войск для расстрела заключенных евреев, которых к тому времени в указанном лагере было до 8 тысяч человек… Всех евреев раздетыми наголо, эсосовцы пропускали между собой в первое отделение к забору, где была заранее выкопана длинная, глубокая траншея, из которой из автоматов расстреливали всех проходивших в траншее», — говорится в показаниях Чернышева от 2 февраля 1948 года.