В ФСБ рассекретили документы об убийстве узников концлагеря во время ВОВ

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Более 8 тысяч узников немецкого концлагеря «Травники» в Польше были расстреляны и отправлены газом во времена ВОВ, говорится в рассекреченных показаниях одного из участников массовых убийств, опубликованных УФСБ России по ДНР.
«Чернышев Николай Андреевич — житель советской Константиновки, добровольно перешедший на службу нацистской Германии… В ходе карательной деятельности: участвовал в “массовой операции” в марте 1942 года “в течение дня в лагерь “Травники” пригнали до 400 человек евреев. Утром, когда открыли здание, в которое загнали евреев, все они были умерщвлены. Арестованных потравили газом”, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Сам Чернышев был завербован немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году, когда попал в плен.
«В сентябре 1943 года в концлагерь “Травники” на автомашинах прибыло много немецких эсэсовских войск для расстрела заключенных евреев, которых к тому времени в указанном лагере было до 8 тысяч человек… Всех евреев раздетыми наголо, эсосовцы пропускали между собой в первое отделение к забору, где была заранее выкопана длинная, глубокая траншея, из которой из автоматов расстреливали всех проходивших в траншее», — говорится в показаниях Чернышева от 2 февраля 1948 года.