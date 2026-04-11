В Красноярске ко Дню космонавтики пройдет масштабное шоу дронов

В связи с проведением мероприятия в городе введут временные ограничения движения. На отдельных участках улично-дорожной сети, включая улицу Дубровинского, планируются перекрытия. С 15:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Дубровинского (от улицы Кирова до музейного центра «Площадь Мира»). С 07:00 до 21:30 также не будут работать платные парковки в районе Речного вокзала и у Коммунального моста, сообщили в администрации.