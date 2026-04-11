В Красноярске ко Дню космонавтики пройдет масштабное шоу дронов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 апреля Красноярск станет площадкой для проведения масштабного светового шоу дронов, приуроченного ко Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос. Вечером в небо поднимутся более 2000 миниатюрных квадрокоптеров со светодиодами, которые создадут объемные световые фигуры.
Мероприятие проходит в рамках Первой всероссийской недели космоса. Инициатором и организатором выступает компания «Геоскан». Как отметил директор по развитию направления шоу дронов группы компаний Евгений Радченко, таким образом организаторы хотят почтить память первопроходцев космоса, инженеров и ученых, а также сделать подарок жителям города и его гостям.
Запуск дронов запланирован на 21:00 с территории острова Отдыха. Наблюдать за шоу можно будет с участка Центральной набережной Енисея — от Коммунального моста до Речного вокзала.
Организаторы уточняют, что в случае неблагоприятных погодных условий шоу может быть перенесено или отменено.
В связи с проведением мероприятия в городе введут временные ограничения движения. На отдельных участках улично-дорожной сети, включая улицу Дубровинского, планируются перекрытия. С 15:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Дубровинского (от улицы Кирова до музейного центра «Площадь Мира»). С 07:00 до 21:30 также не будут работать платные парковки в районе Речного вокзала и у Коммунального моста, сообщили в администрации.
