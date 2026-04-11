В поселке Сумкино Тюменской области модернизируют детскую школу искусств

Отремонтировать ее должны к сентябрю.

Детскую школу искусств имени Алябьева отремонтируют в поселке Сумкино в Тюменской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте культуры региона.

Специалисты приведут в порядок фасад здания, оборудуют удобный вход для маломобильных посетителей. Внутри заменят инженерные сети, полы, окна и двери, а также обновят кабинеты. Модернизированное учреждение планируют открыть к сентябрю. После этого почти 70 обучающихся смогут вернуться к занятиям.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.