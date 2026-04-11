В Пекине 89-летняя женщина спустилась с 27-го этажа по фасаду, пытаясь выбраться из квартиры

Пенсионерка вылезла на фасад здания на уровне 27-го этажа и начала спускаться вниз, держась за решётки кондиционеров. Ей удалось преодолеть несколько этажей. Экстремальную ситуацию заметили уборщица и охранник, которые вызвали спасателей. Те прибыли вовремя и помогли женщине, когда она уже почти выбилась из сил. В результате происшествия пенсионерка не пострадала. Её состояние оценивается как хорошее.