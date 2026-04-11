На 26 хлебопекарнях Ленобласти без остановки пекут куличи к Пасхе

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко поблагодарил мастеров за работу и отметил рост производства хлеба на 14%

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о работе хлебокомбинатов в Пасхальную неделю и поблагодарил пекарей за их труд. На 26 предприятиях региона — четырёх хлебокомбинатах и 22 малых пекарнях — с утра до ночи пекут и украшают куличи, чтобы к светлому празднику у каждого жителя был свой кусочек тепла и традиций.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Ленинградской области растёт: по итогам 2025 года выпуск увеличился на 14% и достиг 49,5 тысячи тонн.

Губернатор подчеркнул, что местные производители обеспечивают стабильное качество продукции и сохраняют традиции выпечки. Готовая продукция уже отправляется в магазины региона, чтобы жители могли встретить Пасху свежими куличами. Власти продолжают поддерживать пекарни, способствуя развитию отрасли и насыщению рынка доступной и качественной продукцией.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
