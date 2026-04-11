Первый клуб гонок дронов открылся в Волгограде

В Волгограде создали первый в регионе клуб гонок дронов. В Доме офицеров появилась площадка для обучения спортивному пилотированию БПЛА. Теперь наши команды смогут участвовать в чемпионатах по гонкам дронов и даже принимать соревнования различного уровня — от любительских до профессиональных.
Участники клубв «ВолгаДрон» занимаются в Доме офицеров, где создали специальную полетную зону для гонок дронов и компьютерный зал для тренировок на симуляторах. Летают на дронах класса 75 (модели тинивуп «Метеор Про»), рассказали в клубе. Полетная зона оснащена трассой-трансформером с программируемой динамической подсветкой, ее разрабатывали специалисты по стандартам. Федерации гонок дронов России. Конфигурацию трассы можно менять под различную сложность.
Соревнования будут проходить в Волгограде на разных площадках. Ближайшие пройдут уже скоро.