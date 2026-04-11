В Подмосковье открыли обновленный терапевтический корпус Раменской больницы

Терапевтический корпус Раменской больницы открыли после капитального ремонта, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В корпусе заменили все коммуникации, сделали удобную планировку и создали необходимые условия для полного цикла лечения. А для дополнительного комфорта пациентов в каждой палате установили кнопку вызова медсестры.
«Если мы возьмем 2021−2026 годы, на территории Московской области отремонтировано 300 таких объектов, построено 30 новых. В Раменском возвели три новых поликлиники и больницы, 15 отремонтированы», — сказал депутат Государственной думы Александр Коган, который лично оценил результаты обновления терапевтического корпуса.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.