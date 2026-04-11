Баранина продолжает дорожать в Новосибирской области

Как сообщается на официальном сайте ведомства 9 апреля, за последний месяц заметнее всего подорожала баранина. Если 10 марта килограмм этого вида мяса стоил 772 рубля, то к 6 апреля ценник вырос почти до 793 рублей. Таким образом, прирост составил 2,7 процента, и баранина стала самым дорогим мясом в области.
На втором месте по темпам роста цен оказалась говядина. За тот же период она подорожала на полтора процента — с 770 до 782 рублей за килограмм. Куриное мясо также прибавило в цене, но совсем незначительно — всего на 0,2 процента, и теперь килограмм курицы стоит чуть больше 234 рублей.
В то же время свинина удивила покупателей приятной тенденцией. Вместо удорожания этот вид мяса подешевел сразу на 1,2 процента. Если в начале марта килограмм свинины продавали за 443 рубля, то теперь его можно приобрести за 428 с небольшим. Снижение цен коснулось и готовой мясной продукции. Сосиски и сардельки подешевели на 1,3 процента, полукопченая колбаса — на 0,2 процента, а вареная колбаса и вовсе потеряла в цене 4,1 процента, что стало максимальным снижением среди всех позиций.