Новый прямой автобусный маршрут между Беларусью и Польшей заработает с 15 апреля

С 15 апреля 2026 года заработает прямой автобусный маршрут из Беларуси в соседнюю Польшу. Как сообщили в телеграм-канале «Атласбас Журнал», речь идет о маршруте, который свяжет белорусский Гомель и польский Краков. По ходу следования автобус будет заезжать в Могилев, Брест, а также Варшаву. Общая протяженность пути — 1200 километров.
Из Гомеля автобус будет выезжать по средам в 7.10, обратно из Кракова автобус отправляется по пятницам в 17.00. Время в пути — чуть более 20 часов. Добавим, что стоимость билета составляет 220 белорусских рублей.
Добавим также, что с 16 апреля 2026 года гродненский автопарк открывает рейс Гродно-Белосток. Отправление из Гродно — в 5.00. Отправление из Белостока — 11.00.
