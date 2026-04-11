Новый прямой автобусный маршрут между Беларусью и Польшей заработает с 15 апреля

Стало известно, из какого белорусского города в Польшу будет ездить прямой автобус.

С 15 апреля 2026 года заработает прямой автобусный маршрут из Беларуси в соседнюю Польшу. Как сообщили в телеграм-канале «Атласбас Журнал», речь идет о маршруте, который свяжет белорусский Гомель и польский Краков. По ходу следования автобус будет заезжать в Могилев, Брест, а также Варшаву. Общая протяженность пути — 1200 километров.

Из Гомеля автобус будет выезжать по средам в 7.10, обратно из Кракова автобус отправляется по пятницам в 17.00. Время в пути — чуть более 20 часов. Добавим, что стоимость билета составляет 220 белорусских рублей.

Добавим также, что с 16 апреля 2026 года гродненский автопарк открывает рейс Гродно-Белосток. Отправление из Гродно — в 5.00. Отправление из Белостока — 11.00.

Добавим также, что с 16 апреля 2026 года гродненский автопарк открывает рейс Гродно-Белосток. Отправление из Гродно — в 5.00. Отправление из Белостока — 11.00.