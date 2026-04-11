В Хабаровском крае отремонтируют дорогу к посёлку Гатка.

Автодорога к посёлку Гатка Советско Гаванского района будет отремонтирована в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участок включён в «Атлас 27» — список проблемных дорожных объектов Хабаровского края, созданный по инициативе губернатора Дмитрия Демешина, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Населённый пункт расположен на слиянии рек Большая Хадя и Тутто, а 6 километровый участок дороги от посёлка до трассы «г. Советская Гавань — рп. Ванино» служит основным транспортным коридором, связывающим Гатку с административным центром и региональной дорожной сетью.
Программа ремонта предусматривает комплекс мероприятий: устранение пучин, укладку геотекстильного слоя, обустройство основания из щебёночно песчаной смеси, асфальтирование. В числе дополнительных работ — установка пластиковых сигнальных столбиков и нанесение разметки со световозвращающими элементами.
Финансирование проекта составит 193{,}4 млн рублей, при этом основная доля средств поступает из федерального бюджета. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год запланировано обновление свыше 140 км региональных автодорог в Хабаровском крае.
