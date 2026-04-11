За 170 миллионов продают маслозавод в Воронежской области

По словам владельца, бизнес окупит себя за пять месяцев.

Завод по производству масла выставили на продажу за 170 миллионов рублей в Воронежской области. Информация об этом размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Предприятие площадью 3,7 гектара располагается в селе Верхний Мамон. Производственные помещения занимают более 84 тысяч «квадратов». Налажен полный производственный цикл для изготовления нерафинированного подсолнечного масла.

В состав лота входит элеватор на десять тысяч тонн подсолнечника, погрузочное оборудование и автопарк грузовых машин. По словам продавца, для запуска производства не нужны дополнительные инвестиции. Бизнес окупится за пять месяцев.