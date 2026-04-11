Синоптик сообщил, что снежный покров в Москве не вернется до осени

Выпавший в середине недели в Москве снег 11 апреля полностью сошел, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, снежный покров, вероятно, больше не ляжет на столицу до осени.
«С большой долей уверенности можно говорить о том, что формирование снежного покрова нынешней весной в столичном регионе больше не ожидается, хотя пройти снег еще может», — написал он.
Утром пятницы, 10 апреля, в Москве зафиксировали снежный покров высотой 2 см. За день до этого в столице начался снегопад, причиной ухудшения погоды послужил малоподвижный высокий циклон, который вышел в центр европейской части России. По оценкам Гидрометцентра, пик снегопада должен был пройти ночью 10 апреля.
На Пасху, 12 апреля, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала в Москве солнечную погоду без осадков. По ее словам, температура в столице будет в районе плюс 10−12 градусов.
