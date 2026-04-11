На всех горнолыжных курортах Прикамья зафиксирован рост турпотока

Горнолыжные курорты Пермского края подвели итоги зимнего сезона: за эти месяцы объекты посетили 480 тыс. человек.
Почти 80% туристов выбрали всесезонный курорт «Губаха» и «Такман». В топ также вошли «Жебреи», «Белогорье» и «Иван-гора». А новогодние праздники показали рост турпотока на горнолыжных курортах на 13%.
Большинство курортов работают и летом: «Белогорье» приглашает на пасхальную неделю с посещением монастыря, «Губаха» запускает сплавы, экскурсии и фестивали, а «Такман» — сап-сплавы и прогулки в лесу.
Министр туризма края Сергей Хорошутин отметил тенденцию к всесезонной работе, что создает новые рабочие места и приток инвестиций. В Губахе строят новые отели и инфраструктуру при поддержке Туризм.РФ. В 2025 году построено 5,5 км дорог к курорту. После ввода объектов «Губаха» сможет принимать до 450 тыс. человек в год.