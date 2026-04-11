На Ставрополье медики осмотрели жителей села Золотаревка

Жителей села Золотаревка в Ставропольском крае осмотрели специалисты из Ипатовской районной больницы, сообщили в правительстве региона. Выезд медбригады был организован по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Прием пациентов вели офтальмолог, эндокринолог и уролог. В общей сложности они проконсультировали более 60 человек. Каждому пациенту были даны подробные рекомендации.
«За прошлый год выполнено более 4 тысяч выездов мобильными медицинскими бригадами, что более чем на тысячу превысило результаты 2024 года. Осмотрено 108,3 тысячи человек, выявлено 13,6 тысячи заболеваний. По итогам осмотров 1093 человека направили на госпитализацию в стационар, в том числе около половины — в краевые медорганизации», — сказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.