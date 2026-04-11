На Дальнем Востоке пройдут выставки и пасхальные фестивали

В регионах Дальнего Востока готовятся с размахом отпраздновать Светлое Христово Воскресение. Запланированы фестивали, выставки, ярмарки.
Хабаровск готовится к большому «Пасхальному фестивалю». Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, специально к 12 апреля производители пекут три тысячи куличей. Их, как и столько же яиц, которые изготовят студенты торгово-экономического техникума, освятят и раздадут участникам фестиваля.
Мероприятие пройдет на площади у Спас-Преображенского кафедрального собора. Здесь состоится ярмарка с куличами, медом и сувенирами. Также организаторы предусмотрели мастер-классы и выступления народных коллективов. Отмечается, что, по прогнозу погоды, будет 10 градусов тепла.
В Якутске в Преображенском кафедральном соборе освятили пасхальные куличи и яйца. Глава Якутии Айсен Николаев признался, что для его семьи в преддверии Пасхи прийти в храм — это особая традиция.
«Моя младшая дочь с малых лет печет куличи к Пасхе, и в этот раз тоже сама их приготовила — получились они особо красивыми. В таких простых, но очень теплых семейных традициях и живет настоящее чувство приближающейся Пасхи», — рассказал Айсен Николаев.
Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий пригласил жителей Забайкалья посетить Пасхальное богослужение.
«Уже традиционно администрация города Читы откликается на наше прошение, и поэтому по окончании богослужения в кафедральном соборе будут троллейбусы, которые развезут по возможности желающих до места их жительства», — уточнил митрополит Димитрий.
12 апреля в 16:00 пройдет традиционный крестный ход от храма Воскресения Христова, который пройдет и через главную площадь Читы, где когда-то стоял кафедральный собор Александра Невского. Завершится он в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, после чего будет совершена праздничная Пасхальная служба.
В Петропавловске-Камчатском открылась персональная выставка художницы Марины Филатовой «Храмы Камчатки», приуроченная к празднованию Светлой Пасхи.
«Акварельные произведения художницы оживляют образы величественных храмов, излучающих свет, тепло и духовную гармонию. Пейзажи передают не только изящную архитектуру, но и атмосферу праздника, гармонично соединяя искусство с традициями», — рассказали в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил одно из производств, где кондитеры в преддверии Пасхи работают в усиленном режиме.
«Мастера показали процесс изнутри, и я сам попробовал изготовить праздничную пасху. Процесс непростой, ручной, за каждым изделием стоит большой труд. Главное, что наши производители полностью готовы к празднику: запасы продукции достаточные и качество на контроле», — отметил Валерий Лимаренко.