Под Челябинском местные жители увидели неспешно прогуливающегося глухаря

Сегодня, 11 апреля, в селе Большие Харлуши на открытое пространство из леса вышел глухарь. На протяжении нескольких часов птица неспешно прогуливалась, позволяя рассмотреть себя и сфотографировать. О необычной встрече журналисту ИА «Первое областное» рассказала очевидец Марина Толпекина.
По словам девушки, неожиданная встреча с глухарем произошла сегодня утром.
«Мы приехали к 9 часам открывать помещение торгового центра. Там уже была одна наша девочка, и мы заметили, что она очень напугана. Увидев глухаря, поняли, почему. Мне пришлось отвлекать его, чтобы она зашла внутрь, а потом он за мной погнался», — рассказывает Марина.
Девушка добавила, что ей пришлось прятаться от него в магазине. Потом он отстал и отправился на прогулку.
«До 12 часов примерно он гулял, песни свои напевал. Все выходили, фотографировали его. Если кто-то подходил ближе, то грудью своей напирал. Никого не клюнул. Потом ушел за торговый комплекс и скрылся в лесу», — добавила Марина Толпекина.
В министерстве экологии сообщили, что местным жителям, можно сказать, повезло, поскольку ток глухаря — ритуал, связанный с брачным поведением — удается понаблюдать не каждому охотнику.
«Вблизи находится региональный памятник природы — Харлушевский заказник, где охота строго запрещена, поэтому глухарь и не боится людей», — пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин.
Он также напомнил, что при встрече с необычным гостем, который не нуждается в помощи, не следует пытаться поймать его или потрогать. Лучше всего понаблюдать за ним издалека.