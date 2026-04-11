Трое врачей из Иркутской области получили почетные звания от президента России

Владимир Щапов работает в системе здравоохранения больше 30 лет, заведует отделением в Шелеховской районной больнице. За пять лет он сделал почти 1700 операций. Под его руководством внедрили современные видеолапароскопические и малоинвазивные методики. Он также наставник для молодых хирургов.