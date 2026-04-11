Трое врачей из Иркутской области получили почетные звания от президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении трех медиков из Иркутской области. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, Олеся Писаревская и Владимир Щапов стали заслуженными врачами России. Татьяна Хоботова получила звание заслуженного работника здравоохранения.
Олеся Писаревская руководит рефракционным отделением в МНТК «Микрохирургия глаза» в Иркутске. Она внедрила лазерную коррекцию зрения и фемтосекундную хирургию. За свою карьеру провела больше 25 тысяч операций. Она учит молодых специалистов и регулярно проводит показательные операции.
Владимир Щапов работает в системе здравоохранения больше 30 лет, заведует отделением в Шелеховской районной больнице. За пять лет он сделал почти 1700 операций. Под его руководством внедрили современные видеолапароскопические и малоинвазивные методики. Он также наставник для молодых хирургов.
Татьяна Хоботова — сельский врач из поселка Быково, который находится в 50 километрах от райцентра. Она добилась стопроцентной диспансеризации и создала электронную базу пациентов. Коллеги называют ее удивительным человеком и оптимистом, который всегда придет на помощь.