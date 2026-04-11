В Алтайском крае пройдет слет специалистов по бережливому производству

Слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству предприятий — участников федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» состоится в Алтайском крае, сообщили в министерстве экономического развития региона.
Мероприятие пройдет 18−20 мая на площадке санатория «Сосновый бор» в Первомайском районе. Участники слета посетят мастер-классы, в ходе которых они ознакомятся с актуальными подходами к производственной системе, принципами построения команды, управлением изменениями при внедрении улучшений. Обучение будет проходить в интерактивной форме, в том числе с использованием платформы производительность.рф.
«Слет 2026 года будет очень интересным для слушателей, поскольку помимо уже зарекомендовавших себя экспертов в области бережливого производства мы пригласили спикеров из Федерального центра компетенций. Уверен, что запланированные интенсивы позволят улучшить навыки наших инструкторов», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.