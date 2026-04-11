Безбашенные гонки и философские притчи: 6 аниме для тех, кто хочет познакомиться с жанром

Полнометражка Такэси Коикэ 2009 года — одна из самых впечатляющих работ в жанре аниме-экшена. При этом над фильмом работали вручную: для него было создано более ста тысяч рисунков. Хотя в прокате «Красная черта» много не заработала, со временем она приобрела культовый статус — в основном благодаря энергетике и интересному визуалу.