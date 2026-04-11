Мэр Красноярска пригласил жителей Центрального района на встречу

В Красноярске пойдет очередная открытая встреча мэра Сергея Верещагина с жителями. На этот раз — в Центральном районе. Мероприятие запланировано на 15 апреля и пройдет в 19 часов в школе № 155 (улица Дмитрия Мартынова, 26).
Напомним, проводить встречи с жителями градоначальник начал в конце февраля с Октябрьского района. Затем были Ленинский, Советский, Свердловский, Железнодорожный и Кировский.
— По итогам встреч с вами набран приличный объем работ. Каждую неделю сверяемся с коллегами по решениям, выезжаем на проблемные места, вместе с красноярцами обсуждаем задачи. Стараемся регулярно публиковать итоги реализованного, — рассказал мэр.
Также Сергей Верещагин обещает вновь устроить череду встреч уже осенью.