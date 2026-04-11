Световое шоу дронов покажут в Красноярске в честь Дня космонавтики

Завтра, 12 апреля, в Красноярске в честь Дня космонавтики планируют показать световое шоу дронов. Свыше 2000 квадрокоптеров со светодиодами поднимутся в воздух и соединятся в яркие фигуры. Запустят дроны с острова Отдыха в 21:00. Смотреть шоу удобнее всего будет с Центральной набережной на участке от Коммунального моста до Речного вокзала. В мэрии предупредили, что в случае неблагоприятных погодных условий мероприятие отменят или перенесут. На время шоу на некоторых участках дорог закроют движение. Уже сегодня, 11 апреля, перекрыли съезд с Коммунального моста на остров Отдыха в сторону Центрального стадиона и участок от здания Острова Отдыха, 15а до улицы остров Молокова, 1. А 12 апреля с 20:00 до 22:00 нельзя будет проехать по Дубровинского от Кирова до музейного центра «Площадь Мира». Также закроют съезды с Коммунального моста и дорогу на острове Отдыха от Ярыгинского проезда («Спортэкс») до острова Молокова.