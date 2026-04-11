Более 746 рыб и 26 раков изъяли у водителя без прав в Багаевском районе

В Багаевском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Нива» под управлением 33-летнего водителя. При проверке выяснилось, что прав у него нет. Тогда полицейские досмотрели машину. В салоне нашли два пластиковых контейнера по 110 литров каждый, а в них — рыболовные сети и незаконно добытую рыбу. Об этом говорится в телеграм-канале донской Госавтоинспекции.