Более 746 рыб и 26 раков изъяли у водителя без прав в Багаевском районе

В Багаевском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Нива» под управлением 33-летнего водителя. При проверке выяснилось, что прав у него нет. Тогда полицейские досмотрели машину. В салоне нашли два пластиковых контейнера по 110 литров каждый, а в них — рыболовные сети и незаконно добытую рыбу. Об этом говорится в телеграм-канале донской Госавтоинспекции.
При пересчете обнаружили 746 экземпляров рыбы: щуку, судака, окуня, тарань, шамаю, рыбца, карася, линя, ласкиря, а также 26 раков. Водителя отстранили от управления. На него составили протокол за езду без прав. А за браконьерство возбудили уголовное дело. Ущерб оценили в 1 063 465 рублей..
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.
