На Ставрополье отремонтируют дороги, ведущие к храмам

Также специалисты обновят трассу к Соборной мечети в Кисловодске.

Источник: Национальные проекты России

Дороги к храмам на территории Ставропольского края приведут в нормативное состояние, сообщили в правительстве региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В частности, в 2026 году специалисты обновят дороги к собору Архангела Михаила и церкви Святого Праведного Лазаря Четверодневного в Пятигорске, к Никольскому собору в Кисловодске. Рабочие заменят асфальт, установят знаки, нанесут разметку. Еще они приведут в порядок дорогу к Соборной мечети в Кисловодске.

«Это не просто привлекательные туристические объекты, это неотъемлемая часть культуры и истории нашей страны. К святым местам круглогодично приезжает большое количество людей, многие из других регионов. В последнее время в стране все большую популярность набирает автотуризм, когда люди выезжают для того, чтобы отдохнуть, посетить местные достопримечательности, изучить памятники истории и архитектуры. Поэтому необходимо, чтобы дороги к таким объектам были комфортными», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.