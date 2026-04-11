Полиция разыскивает водителя Mazda, сбившего волгоградку у остановки

Очевидцы вызвали пострадавшей бригаду скорой помощи, пешехода доставили в больницу, а находившийся за рулем иномарки тем временем скрылся.

Женщина-пешеход пострадала накануне вечером в дорожно-транспортном происшествии на юге Волгограда, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Волгоградка переходила проезжую часть улицы 64-й Армии по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора рядом с остановкой «Санаторий Волгоград». В это время ее сбил автомобиль Mazda-СХ7 напротив дома 143 В.

Авария произошла около 21:10. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, пешехода доставили в больницу. Водитель иномарки тем временем скрылся. Его разыскивает полиция.

Ранее дело лихой самокатчицы передали в суд — 16-летний подросток на полном ходу сбила взрослую волжанку, жен щина разбила лицо и череп.