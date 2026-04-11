Власти США показали проект триумфальной арки Трампа в Вашингтоне

Администрация президента США Дональда Трампа представила Комиссии по изящным искусствам (CFA) проект 76-метровой триумфальной арки, которая должна появиться на мемориальной развязке у Арлингтонского мемориального моста. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно новым визуализациям, опубликованным администрацией президента, арка высотой 76 м будет установлена в Мемориал-Серкл, на западной оконечности Арлингтонского мемориального моста, напротив мемориала Линкольна.
Конструкция, напоминающая парижскую Триумфальную арку и спроектированная архитектурным бюро Harrison Design, будет выполнена из светлого камня с элементами позолоты. По бокам вершины разместятся два семиметровых позолоченных орла, а по центру — 18-метровая крылатая фигура, напоминающая статую Свободы. У подножия арки, по углам, будут установлены четыре статуи львов.
На арке будут размещены две надписи золотыми буквами: с одной стороны — «Единая нация под Богом», с другой — «Свобода и справедливость для всех». Предполагается, что внутри пилонов разместятся винтовые лестницы, ведущие на смотровую площадку.
Проект уже передан на рассмотрение в федеральный совет по дизайну, который президент Трамп ранее укомплектовал своими сторонниками. Окончательное решение ожидается на заседании комиссии 16 апреля.
В то же время группа ветеранов войны во Вьетнаме подала иск с требованием заблокировать строительство арки, утверждая, что она перекроет исторический обзор между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Истцы настаивают, что президент не имеет права возводить монумент на федеральной земле без одобрения конгресса. Трамп назвал иск «смехотворным», отметив, что ветераны должны радоваться такому памятнику.
Вопрос финансирования арки пока окончательно не решен. Ранее президент заявлял, что проект будет финансироваться за счет частных пожертвований. Однако, по данным CBS, Национальный фонд гуманитарных наук (NEH) зарезервировал на эти цели $2 млн из своих специальных фондов, а также предусмотрел $13 млн в качестве грантов.
Проект арки является лишь одной из инициатив по переустройству Вашингтона. Так, запланировано строительство нового бального зала Белого дома площадью 8,3 тыс. кв. м стоимостью $400 млн. Кроме того, Трамп планирует создать Национальный сад американских героев к 250-летию страны, которое отмечается в этом году.
Парк скульптур должен включить 250 статуй выдающихся американцев, таких как Джордж Вашингтон, Фредерик Дуглас, Коби Брайант и Алекс Требек. В качестве потенциального места рассматривается West Potomac Park, что, однако, также потребует одобрения конгресса.
