Власти США показали проект триумфальной арки Трампа в Вашингтоне

В то же время группа ветеранов войны во Вьетнаме подала иск с требованием заблокировать строительство арки, утверждая, что она перекроет исторический обзор между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Истцы настаивают, что президент не имеет права возводить монумент на федеральной земле без одобрения конгресса. Трамп назвал иск «смехотворным», отметив, что ветераны должны радоваться такому памятнику.