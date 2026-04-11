Нижегородцы смогут оценить работу больниц и школ через «Госуслуги»

Нижегородская область присоединилась к эксперименту по оценке работы соцучреждений через портал «Госуслуги», сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Жители региона, имеющие подтвержденную учетную запись, смогут выставить баллы за качество обслуживания в школах, детских садах, больницах, поликлиниках и спортивных учреждениях. Уведомления о возможности пройти опрос будут приходить пользователям в личный кабинет и на электронную почту.
В рамках исследования нижегородцам предстоит оценить вежливость персонала, чистоту помещений, доступность информации и наличие безбарьерной среды. Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, внедрение принципов человекоцентричности позволяет выявить скрытые недостатки и повысить комфорт коммуникаций. Система разработана Минтрудом и Минцифры России по поручению Президента РФ.
Результаты народного голосования будут доступны не только руководству организаций, но и федеральным ведомствам. Полученные данные станут основой для принятия управленческих решений и адресного улучшения работы конкретных учреждений. Пилотный режим продлится до конца 2026 года, после чего опыт регионов-участников планируется масштабировать на всю страну.
