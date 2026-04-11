Производство молока в Нижегородской области нарастят на 12% к 2030 году

Сейчас регион занимает пятое место в ПФО и одиннадцатое в России по надоям.

Источник: Комсомольская правда

Власти Нижегородской области планируют к 2030 году увеличить объем производства молока на 12 процентов. Показатель должен вырасти с нынешних 739,1 тысячи тонн до 828,4 тысячи тонн. Это обсуждалось на «Молочном форуме Волго-Вятского региона», сообщает заместитель губернатора Егор Поляков.

По итогам 2025 года регион занимает пятое место среди субъектов ПФО и одиннадцатое в общероссийском рейтинге по надоям. Добиться таких позиций удалось во многом благодаря тому, что молочное животноводство сохраняет статус приоритетной отрасли. Так, за последние пять лет в области построили и реконструировали более ста объектов молочного скотоводства, а производство молока выросло более чем на 18 процентов.

Параллельно подтянулся и уровень самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами. За пять лет показатель поднялся с 80 до 88 процентов. В перспективе областные власти рассчитывают достичь отметки в 95 процентов.

— Стабильное развитие отрасли стало возможным благодаря ее высокой инвестиционной привлекательности и масштабной государственной поддержке из бюджетов всех уровней, — считает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Он уточнил, что в 2026 году на эти цели предусмотрено 1,67 миллиарда рублей госсредств.