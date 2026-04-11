Производство молока в Нижегородской области нарастят на 12% к 2030 году

По итогам 2025 года регион занимает пятое место среди субъектов ПФО и одиннадцатое в общероссийском рейтинге по надоям. Добиться таких позиций удалось во многом благодаря тому, что молочное животноводство сохраняет статус приоритетной отрасли. Так, за последние пять лет в области построили и реконструировали более ста объектов молочного скотоводства, а производство молока выросло более чем на 18 процентов.